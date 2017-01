Stichwort: Marshallplan

Ein völlig neues Konzept der wirtschaftlichen Hilfe für Afrika mit mehr privaten Geldern statt staatlichen Investitionen - das will Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am 18. Januar vorlegen. Arbeitstitel: "Marshallplan mit Afrika". Der Begriff wird in der Politik immer wieder genutzt, wenn es um große Pläne, viel Geld und arme Staaten geht. So wurde auch die Griechenland-Förderung von einigen als neuer Marshallplan tituliert. Der "echte" Marshallplan von 1948 war ein milliardenschweres US-Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft im vom Zweiten Weltkrieg erschütterten Europa. Staatshilfe also - und damit das Gegenteil von dem, was Müller fordert. Vielleicht geht es ihm ja um etwas anderes: Schließlich gilt der Marshallplan bis heute gerade in Deutschland als großer Erfolg. kess

Quelle: RP