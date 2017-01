später lesen Persönlich Matthew Festing . . . ist nicht mehr Chef der Malteser Teilen

In der Kirche werden Märtyrer, also Menschen, die sich für ihren Glauben opfern, verehrt. Der Ritter und Märtyrer Adrian Fortescue wurde 1539 in London hingerichtet, weil er sich geweigert hatte, König Heinrich VIII. als Oberhaupt der englischen Kirche anzuerkennen. Im Fall von Matthew Festing, dessen Urahn Fortescue ist, geht es nicht ganz so dramatisch aus. Er verliert für seine Überzeugung nicht sein Leben - wohl aber sein Amt. Und das ist glanzvoll: Als Großmeister des Malteserordens stand Festing dem wichtigsten geistlichen Ritterorden der Welt vor. Jetzt gab er nach einem wochenlangen Machtkampf mit dem Papst auf.