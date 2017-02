später lesen Persönlich Matthias Maurer . . . ist Astronaut für Deutschland Teilen

Für seinen Traum, eines Tages ins All fliegen zu können, hat Matthias Maurer viel ausgehalten: Im November war er 48 Stunden bei minus neun Grad ohne Essen und Trinken, Schlafsack oder Zelt in der schwedischen Wildnis unterwegs. Der 46-Jährige sollte der Europäischen Raumfahrtagentur (Esa) beweisen, dass Körper und Geist solche Anstrengung aushalten können. Zuvor war er schon 16 Tage in einer Unterwasserstation in rund 20 Meter Tiefe. Das Projekt simulierte, wie eine Mars-Mission aussehen würde: Wer unten war, wusste, dass es einen schnellen Ausstieg nicht geben würde. "Das heißt: Man ist wirklich auf einem anderen Planeten. Alles dort unten wirkt fremd und unnatürlich", erinnert sich der Saarländer.