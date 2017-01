später lesen Washington Mehr als 200.000 Anti-Trump-Demonstranten erwartet Teilen



Lautstark, aber ohne Gewalt, so wollen sich Frauen aus den Vereinigten Staaten am Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump zu Wort melden. Für Samstag ist ein Marsch durch Washington geplant, der sich nicht nur um Frauenrechte drehen soll, sondern viele Themen ansprechen will: Rechte von Homosexuellen, Waffengesetze, Einwanderung, Klimawandel, Arbeitnehmerrechte - ja, selbst Impfungen. Zeitgleich finden Proteste in vielen anderen Städten statt. "Wir wollen den künftigen Präsidenten nicht so stark in den Fokus rücken", sagt Linda Sarsour, eine der Organisatorinnen und Direktorin des Arabisch-Amerikanischen Verbands in New York. "Wir wollen, dass er uns in den Fokus rückt."