später lesen Berlin Mehrheit für verkürzte Amtszeit Merkels 2017-12-27T19:12+0100 2017-12-28T09:39+0100

Erstmals hat sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, dass Angela Merkel im Fall einer neuen Regierungsbildung nicht die volle Amtszeit Kanzlerin sein sollte. 47 Prozent der Befragten gaben dies in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov an. Nur 36 Prozent sprachen sich für weitere vier Jahre der Regierungschefin aus. Grundsätzlich steht die Union in Umfragen aber wieder besser da, während es für die SPD dramatisch aussieht, die laut einer Forsa-Umfrage auf 19 Prozent abgerutscht ist. Die Union kommt demnach auf einen Wert von 34 Prozent. Die Grünen bleiben mit zwölf Prozent im Aufwind. Die Liberalen erhalten laut Forsa nur noch acht Prozent, die Linken zehnund die AfD zwölf Prozent.

