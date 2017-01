später lesen Washington Mexiko lehnt Bau von Mauer an US-Grenze ab Teilen

Nach der ersten Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump ist die Diskussion um den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko neu aufgeflammt. Die mexikanische Regierung reagierte umgehend auf die Beteuerung Trumps, Mexiko werde für die Mauer bezahlen. "Natürlich wird Mexiko nicht für die Mauer bezahlen", sagte Staatschef Enrique Peña Nieto in Mexiko-Stadt. Trump hatte erklärt, Mexiko könnte direkt oder indirekt zur Kasse gebeten werden. In jedem Falle wolle er schnell mit dem Bau beginnen, um so die Probleme an der US-Südgrenze zu lösen. Grenzexperten halten die Pläne, mit denen Trump die illegale Zuwanderung aus Mexiko eindämmen will, für Populismus.