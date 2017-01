später lesen Persönlich Michaela Noll . . . wird Vize im Bundestag Teilen

In der Wirtschaft zählt der Gewinn, in der Politik das Wahlergebnis. So verwundert es nicht, dass die bundesweit eher unbekannte Abgeordnete Michaela Noll (57) aus Mettmann jetzt zur neuen Vizepräsidentin des Bundestags und Nachfolgerin des verstorbenen Peter Hintze aufsteigt. Denn die bodenständige CDU-Politikerin schaffte es dreimal, ihren Wahlkreis im Speckgürtel Düsseldorfs direkt zu gewinnen, darunter zweimal gegen Peer Steinbrück (SPD). Den sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten demontierte sie 2013 regelrecht mit 49,5 zu 34,6 Prozent bei den Erststimmen. "Ich engagiere mich eben im Wahlkreis. Herr Steinbrück war nur selten zu sehen", begründete die Juristin ihren Achtungserfolg. Solche Ergebnisse blieben auch Fraktionschef Volker Kauder (CDU) nicht verborgen. Und so stieg die sprachgewandte Politikerin, die sowohl Englisch als auch Französisch und Spanisch simultan übersetzen kann, beharrlich auf. Zuerst als Justiziarin der Fraktion, dann als parlamentarische Geschäftsführerin seit 2010. Von Martin Kessler