später lesen Berlin/Mettmann Michaela Noll wird Vizepräsidentin des Bundestags Teilen

Twittern





2017-01-16T19:17+0100 2017-01-17T07:15+0100

Die Juristin Michaela Noll aus Mettmann soll als Nachfolgerin des im November gestorbenen Peter Hintze (beide CDU) Vizepräsidentin des Bundestags werden. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat die 57-Jährige im Fraktionsvorstand vorgeschlagen. Endgültig werde heute über die Personalie entschieden. Im Plenum soll Noll, die seit 2002 Bundestagsabgeordnete ist, am Donnerstag gewählt werden. Hintze war im November an Krebs gestorben. Noll ist seit 2010 parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion, zuvor war sie deren Justiziarin. In ihrem Wahlkreis in Mettmann hatte Noll den SPD-Kandidaten Peer Steinbrück zweimal geschlagen.