Berlin Militärbischof: Auch Pfarrer sollen Skandale aufdecken

Der Bundeswehrskandal um demütigende Rituale in Pfullendorf zeigt aus Sicht des evangelischen Militärbischofs Sigurd Rink die Notwendigkeit von Frühwarnsystemen in der Bundeswehr. "Ich habe den Eindruck, dass geschlossene Systeme besonders anfällig für Missbrauch sind", sagte Rink. Bei der Frühjahrstagung der evangelischen Militärseelsorge wolle man die eigenen Pfarrer in dieser Hinsicht noch einmal sensibilisieren. Gerade Pfarrer könnten dazu beitragen, dass solche Missstände möglicherweise frühzeitig aufgedeckt werden. Derzeit gibt es in Deutschland 97 evangelische und 70 römisch-katholische Militärgeistliche.