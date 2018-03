später lesen Berlin/Brüssel Minister streiten nach EU-Warnung über Pestizide 2018-02-28T20:36+0100 2018-03-01T07:11+0100

Die Warnung einer EU-Behörde vor bestimmten Insektenvernichtungsmitteln hat einen Streit in der Bundesregierung ausgelöst. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) forderte gestern in Berlin ein Verbot der Pestizide auf Basis sogenannter Neonikotinoide. Dem widersprach der Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), der ein Verbot von weiteren Prüfungen abhängig machen will. Den Konflikt ausgelöst hatte eine Untersuchung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).