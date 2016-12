Ankara: Mord an Botschafter bringt Erdogan in Erklärungsnöte

Mord an Botschafter bringt Erdogan in Erklärungsnöte

Achtmal hatte der Attentäter von Ankara an Einsätzen zum Schutz des Präsidenten teilgenommen. Obwohl er Gülen-Anhänger gewesen sein soll, wurde er bei den "Säuberungen" nicht entdeckt. Von Frank Nordhausen

Was steckt hinter dem Attentat auf den russischen Botschafter Andrej Karlow am Montagabend in Ankara? Gegensätzliche Schuldzuweisungen stiften zunehmende Verwirrung. Während die türkische Regierung kurz darauf die "üblichen Verdächtigen" aus der sogenannten Gülen-Bewegung verantwortlich machte, hat sich nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Sputnik gestern die syrische Dschihadistenmiliz Dschabat Fatah al Scham, die frühere Al-Nusra-Front, zu dem Mord bekannt.

Karlow war vor laufenden Kameras erschossen worden, als er bei der Eröffnung einer Fotoausstellung eine Ansprache hielt. Der Angreifer war ein 22-jähriger türkischer Sondereinsatzpolizist namens Mevlüt Mert Altintas. Er wurde kurz darauf von Sicherheitskräften getötet.

Auf einer arabischsprachigen Website, die der Fatah-al-Scham-Front zugerechnet wird, veröffentlichte die syrische Gruppierung einen Brief, in dem es heißt: "Einer der Helden der Fatah, Märtyrer Mert Altintas, führte die Hinrichtung des russischen Botschafters Andrej Karlow in Ankara aus, weil die Welt dazu schweigt, was in Aleppo geschieht." Die Al-Scham-Front kämpft in Syrien gegen die Truppen des Machthabers Baschar al Assad. Sie wurde zumindest zeitweise von Ankara unterstützt. Ob das Bekenntnis echt ist, blieb unklar.

Die türkische Regierung und regierungsnahe Medien hatten sich sehr schnell nach dem Attentat auf die Bewegung des in den USA lebenden Islampredigers Fethullah Gülen als Drahtzieher festgelegt. Präsident Recep Tayyip Erdogan macht die inzwischen als "Fethullahistische Terrororganisation" (Fetö) bezeichnete Gruppe für den Putschversuch von Teilen des Militärs am 15. Juli verantwortlich. Mehr als 100.000 vorgebliche Gülenisten wurden seither aus dem Staatsdienst entlassen und über 40.000 verhaftet, darunter auch zahlreiche Angehörige der Sondereinsatzpolizei.

Dagegen hieß es gestern aus dem Kreml, für eine Schuldzuweisung an Gülen sei es zu früh. "Der Mord kann die Bemühungen Russlands und der Türkei, eine Friedensregelung für Syrien zu finden, in keiner Weise stören", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Ähnlich äußerte sich Erdogan. Gülen verurteilte den Anschlag scharf.

Unterdessen verweisen Regierungskritiker in der Türkei auf zahlreiche Ungereimtheiten der offiziellen Darstellung. Russland hatte am Dienstag ein Team von 18 Experten nach Ankara entsandt, die zusammen mit türkischen Ermittlern den Mord an dem Diplomaten untersuchen und nach den Drahtziehern fahnden sollen.

Als Reaktion auf den Anschlag nahm die türkische Polizei bis gestern 13 Verdächtige fest, darunter die Eltern des aus der westtürkischen Provinz Aydin stammenden Attentäters. Außerdem sei ein Onkel festgenommen worden, der eine leitende Funktion in einer inzwischen geschlossenen Gülen-Schule gehabt habe. Als Beweis, dass Altintas zur Gülen-Bewegung gehörte, führen Erdogan-treue Medien an, dass er eine Nachhilfeschule der Gülenisten besucht habe und seine Ausbildung von einem inzwischen flüchtigen Geschäftsmann der "Bewegung" finanziert worden sei.

Dies seien Indizien, die durchaus für eine Urheberschaft der Gülenisten sprechen könnten, aber keine belastbaren Beweise, urteilen kritischere Medien. Die liberalkonservative "Hürriyet" enthüllte, dass Altintas seit dem Putschversuch mindestens achtmal an Einsätzen der Sondereinsatzpolizei zum Schutz Erdogans bei Veranstaltungen in Ankara teilnahm. "Gott behüte, er hätte auch dort handeln können", schreibt das Blatt. Die linke Zeitung "Cumhuriyet" fragte, wie es möglich sei, dass Altintas mit seiner Biografie den umfangreichen "Säuberungen" nach dem Putschversuch entgehen konnte - zumal er 2015 wegen seiner Kontakte zu Gülenisten überprüft, aber offenbar für "sauber" befunden wurde.

Die Gülen-Verbindung passt auch nicht dazu, dass der Attentäter nach dem Anschlag ausrief, er habe Rache für den Fall Aleppos genommen: "Vergesst Aleppo nicht! Vergesst Syrien nicht!" Gülenisten haben sich nie mit den Dschihadisten in Syrien gemein gemacht. Ebenso rätselhaft ist, dass Altintas dabei den linken Zeigefinger in die Luft reckte - das Symbol der Dschihadisten ist der rechte Zeigefinger. Er wirke wie ein "Möchtegern-Dschihadist", heißt es dazu auf der Nahost-Website Al Monitor.

Möglich ist, dass Altintas sich selbst radikalisierte, ohne Hintermänner zu haben. In seinem Facebook-Profil äußerte er sich mehrfach kritisch über die Angriffe auf Aleppo, die in der Türkei zu Massendemonstrationen gegen Russland und den Iran geführt haben. Doch dazu scheint wiederum die professionell wirkende Vorbereitung und Durchführung der Tat nicht zu passen. War er ein Gülenist, der sich als Dschihadist tarnte? Hatte er Helfer? Drei Tage nach dem Attentat von Ankara bleiben deutlich mehr Fragen als Antworten.

Quelle: RP