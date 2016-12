Moskau: Nach Mord ermitteln Russen in Ankara

Der Leichnam des getöteten russischen Botschafters wurde gestern in dessen Heimat geflogen.

Nach der Ermordung des russischen Botschafters Andrej Karlow in der Türkei hat der Kreml ein 18-köpfiges Ermittlerteam nach Ankara entsandt. Die Experten des Geheimdienstes, der Polizei und des Außenministeriums sollen gemeinsam mit türkischen Kollegen den Mord an dem Diplomaten untersuchen und nach den Drahtziehern fahnden. Botschafter Andrej Karlow war am Montagabend bei der Eröffnung einer Ausstellung in Ankara vor laufenden Kameras von einem türkischen Polizisten hinterrücks erschossen worden. Der 22-jährige Attentäter wurde danach von Spezialkräften getötet.

Das Außenministerium in Moskau warnte gestern vor Türkei-Reisen. "Jeder sollte vor einer Türkei-Fahrt ernsthaft nachdenken, weil es dort fast täglich zu Terrorakten kommt", sagte Vizeaußenminister Oleg Syromolotow. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kündigte eine lückenlose Aufklärung der Bluttat an. "Wir müssen herausfinden, was oder wer hinter diesem verräterischen, niederträchtigen Anschlag steckt. Und das werden wir gemeinsam schaffen", sagte er bei einem Treffen mit seinem Kollegen Sergej Lawrow in Moskau.

Die Eltern, die Schwester und zwei weitere Verwandte des Attentäters sowie dessen Mitbewohner wurden inzwischen von der türkischen Polizei festgenommen. Die türkische Regierung kündigte an, dem ermordeten Diplomaten zu Ehren eine Straße in der Hauptstadt nach ihm benennen. Karlows Leichnam wurde gestern von Ankara aus zurück in die Heimat gebracht. Zu einer kurzen Zeremonie kamen am Flughafen Vertreter der türkischen Regierung, Diplomaten und religiöse Würdenträger zusammen. Die Witwe Karlows nahm unter Tränen Abschied von ihrem ermordeten Ehemann. Beim Weg zum Sarg, auf dem eine russische Flagge lag, wurde sie von ihrem Sohn begleitet. Der Sarg wurde anschließend in ein russisches Flugzeug geladen.

Ein tödliches Attentat auf einen Botschafter ist selbst in der gewaltgeplagten Türkei ein Novum. Die Bluttat beweist zugleich, dass es sogar im Herzen der Hauptstadt keine Sicherheit mehr gibt. Kremlsprecher Dimitri Peskow sagte, die Hintermänner des Attentats wollten einen Keil zwischen Moskau und Ankara treiben. Dies werde aber nicht gelingen. Trotz des Anschlags verhandelten die Außen- und die Verteidigungsminister aus Russland, der Türkei und dem Iran gestern in Moskau über den Syrien-Krieg. Das Treffen vereinte erstmals die drei Mächte, die mit starken eigenen Truppen die militärische Lage am Boden in Syrien kontrollieren. Russland stellte klar, dass es in der syrischen Nachkriegsordnung keinen Platz für Gegner von Präsident Baschar al Assad sehe. Es gehe um den Beginn politischer Gespräche, "wobei wir keinerlei Rücksicht auf Terroristen zulassen dürfen", sagte Lawrow. Die syrische Führung, Russland und der Iran bezeichnen alle Gegner Assads als Terroristen.

Quelle: RP