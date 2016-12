Beerscheba: Nerds für Israels Armee

Viele Israelis leisten ihren Wehrdienst am Computer. Cyber-Sicherheit ist für das Land lebenswichtig. Die Bande zur Wirtschaft sind eng. Von Susanne Knaul

Hinter den Bürohäusern beginnt die Wüste. Hier wird an der Technik von morgen geforscht, dort leben Beduinen wie ihre Vorväter. Die Wüste zum Blühen bringen, das war einst der Traum von David Ben-Gurion, Israels erstem Regierungschef. Nicht Orangenplantagen, sondern ein moderner Technologiepark, Großraumbüros und Computerfreaks locken nun die Investoren nach Beerscheba, in die Hauptstadt von Israels Negev-Wüste: ein nationales Cyber-Projekt. Hunderte Unternehmen aus aller Welt, darunter die Telekom und IBM, finanzieren schon jetzt Forschungen der Ben-Gurion-Universität und sichern sich damit die Rechte an den Ergebnissen.

Ganz groß losgehen soll es, wenn das Armeehauptquartier und mit ihm rund 15.000 junge Israelis, die ihren Militärdienst am Computer leisten, von Tel Aviv in den Negev umziehen, was binnen fünf bis sechs Jahren passieren soll. "Beerscheba wird einer der wichtigsten globalen Standorte für die Cyber-Sicherheit sein", frohlockt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Roni Zehavi, Direktor des Büroparks CyberSpark, fiebert der Ankunft der Soldaten entgegen. "Die Armee bietet weltweit das größte Personalangebot für die IT-Industrie", erklärt er. Jedes Jahr hängen bis zu 2000 Computerfreaks ihre Uniform an den Nagel, um ihre Erfahrungen zu Geld zu machen. Hoch im Kurs stehen vor allem die Ehemaligen der legendären Spionage-Einheit 8200. Vorbei sind die Zeiten der vor Muskeln strotzenden Nahkampfmaschinen - es lebe der Mathe-Nerd. Schon an den Mittelstufen der Schulen sieht sich das Verteidigungsministerium nach Sonderbegabten um und lockt sie mit Programmierkursen. Der militärische Abwehrdienst holt sich die Besten und schult sie unter Bedingungen, die nur die Armee bieten kann. "Es geht um Teamwork und Widerstandsvermögen", sagt Zehavi - und oft um Entscheidungen über Leben und Tod, wenn Codes zu entschlüsseln oder Bedrohungen abzuwehren sind.

Israels Cyber-Vorsprung ist aus der Not geboren, dem Feind "in jedem Bereich mehrere Schritte voraus zu sein", wie Armeesprecher Arye Shalicar sagt. Der Wehrdienst dauert für Männer drei, für Frauen zwei Jahre. Bei der militärischen Abwehr bleiben viele länger und lassen sich von der Armee die akademische Ausbildung finanzieren.

Die Universitäten freuen sich über Studenten, die Erfahrungen mitbringen. "Cyber-Sicherheit ist an der Uni allein nicht vermittelbar, schon gar nicht, wenn es um den Schutz gegen technologisch fortgeschrittene Attacken geht", sagt Yuval Elovici von der Ben-Gurion-Universität, die Cyber-Sicherheit als Studium anbietet. Viel sinnvoller sei die Ausbildung, wenn die Studenten die Praxis kennengelernt hätten. Armee, Akademie und Industrie schieben sich die Talente gegenseitig zu.

Federführend auf staatlicher Seite ist das Nationale Cyberbüro, das unmittelbar dem Ministerpräsidenten unterstellt ist. "Die Stärkung der Verteidigung und der Aufbau nationaler Stärke im Cyber-Bereich" sind zwei der erklärten Ziele, so lehrt die Website. Rami Efrati war jahrelang Chef des Büros, bevor er mehrere eigene Firmen gründete. Sein neuestes Start-up Firmitas verspricht neue Lösungen zum Schutz moderner Kommunikation. "Die Armee erkennt Gefahren, lange bevor der zivile Markt sie nur erahnt", sagt Efrati, der selbst 28 Jahre beim militärischen Abwehrdienst war.

Anstelle von bedingungslosem Gehorsam motiviere die israelische Armee die Soldaten zum Mitdenken und dazu, Initiative zu entwickeln: "Ein Gefreiter kann Ideen einbringen, sein Kommandant hört ihm zu und nimmt ihn ernst." Das Denken "out of the box", also augenscheinlicher Logik zuwider und anders als alle anderen, ist für Efrati eins der Geheimnisse von Israels Erfolg.

Kaum zwei Jahre existiert Firmitas in Kfar Saba bei Tel Aviv; das Unternehmen beschäftigt schon 23 Mitarbeiter. "Wir wachsen schnell", sagt Efrati, der sich, wenn er neue Leute einstellt, bisweilen mit seiner alten Einheit berät. "Wenn ein Bewerber sagt, er kommt von 8200, rufe ich dort an und frage, wie er im Team arbeitet, ob er Projekte leiten kann und Stress aushält." Außerdem sei bei der Jobsuche günstig, dass Israel ein so kleines Land sei. "Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an", heiße es in den USA, "wenn ich mit dem Generaldirektor von Intel sprechen will, der natürlich nie zurückruft", sagt Efrati lachend: "Hier treffe ich ihn vielleicht morgen schon beim Reservedienst."

Die Reservesoldaten helfen sich gegenseitig. Im Club der 8200-Alumni beraten erfahrene Unternehmer den Nachwuchs. Cyberspark-Direktor Zehavi hofft, dass durch den Umzug des Armeequartiers nach Beerscheba viele militärisch geschulte Fachkräfte in der Stadt bleiben. "Man muss nicht unbedingt hier wohnen", räumt er ein. Beerscheba kommt dem Rest des Landes näher. Seit drei Jahren gibt es eine Zugverbindung von Haifa via Tel Aviv und die Schnellstraße, die Autofahrer nach Norden Geld kostet, Richtung Beerscheba vorläufig aber noch umsonst ist.

Ob Ben-Gurion sich so die blühende Wüste vorgestellt hat? "Genau so", sagt Zehavi.

