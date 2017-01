später lesen Jerusalem Netanjahu will verurteilten Soldaten begnadigen lassen Teilen

Die Fotos dreier mit Hitlerbärtchen verunstalteter Richter sind nur eine Variante des Protests gegen das Urteil im Fall Elor Asaria. Rechtsextreme Stimmen nehmen auf diese Weise das Militärtribunal ins Visier, das am Mittwoch den israelischen Soldaten des Totschlags an einem Palästinenser schuldig gesprochen hat. "Maya Heller wird das Jahr nicht überleben", heißt es in einem Eintrag über die Vorsitzende Richterin. Eine Facebook-Seite mit dem Titel "Elor Asaria, das Volk steht hinter dir" hatte innerhalb von weniger als 24 Stunden bereits 1500 Fans. Die Polizei nahm zwei Personen wegen der Online-Hetze fest. Heller steht seit gestern unter Polizeischutz.