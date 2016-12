später lesen Istanbul Neue Welle von Verhaftungen in der Türkei Teilen

Die türkischen Sicherheitsbehörden haben in der vergangenen Woche mehr als 1600 Menschen unter dem Verdacht vorgeladen, Kontakte zu Extremistenorganisationen zu unterhalten. Mehr als 500 von ihnen seien verhaftet worden, teilte das Innenministerium mit. Den meisten Betroffenen würden Verbindungen zur verbotenen Organisation des in den USA lebenden Predigers Fetullah Gülen vorgeworfen. Die übrigen seien wegen angeblicher Kontakte zu kurdischen Extremistengruppen und zum IS vorgeladen oder verhaftet worden. Die Behörden schränken außerdem den Zugang zum Internet über Wege wie VPN-Tunnel oder über das Tor-Netzwerk immer weiter ein, die Nutzern Anonymität und Zugang zu gesperrten Seiten gewähren. Auch Twitter oder Youtube sind häufig nicht zu erreichen.