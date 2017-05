später lesen Persönlich Nicholas Smith . . . verlässt für Trump Essen 2017-04-28T19:36+0200 2017-04-29T07:51+0200

Als bekennender Fan von Donald Trump ist der US-Amerikaner Nicholas Smith in Deutschland ein regelrechter Medienstar geworden - jetzt kehrt der 29-Jährige doch in seine Heimat zurück. Er schließt morgen sein Hamburger-Restaurant "Gringos" im Essener Szene-Stadtteil Rüttenscheid. Dabei gibt Smith zu, dass er Deutschland nicht nach sechs Jahren vorrangig verlässt, weil manche Kunden sein Restaurant aufgrund seines in vielen Talkshows verkündeten politischen Bekenntnisses mieden. Vielmehr habe er Streit mit dem Vermieter seines Ladenlokals gehabt. Nun zieht es den aus Kalifornien kommenden Englischlehrer in die Hauptstadt Washington an der Ostküste, um sich da einen Job im Umfeld der neuen US-Regierung zu suchen. Von Reinhard Kowalewsky