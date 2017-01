später lesen Hannover Niedersachsen: Streit um Ditib lässt Islamvertrag platzen Teilen

2017-01-20

Niedersachsen bricht die Gespräche über einen Staatsvertrag mit den Muslimen angesichts der Rolle des türkischen Moscheeverbands Ditib ab. Die Rahmenbedingungen hätten sich "deutlich verschlechtert", sagte gestern eine Regierungssprecherin. Wie in Hamburg und Bremen sollten in dem Staatsvertrag Regelungen etwa zum islamischen Religionsunterricht, zur Gefängnis-Seelsorge und zum Moscheebau festgehalten werden. Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) ist wegen großer Nähe zu Ankara und Spitzelvorwürfen gegen Imame aber immer stärker in die Kritik geraten. NRW entschied sich dennoch vor wenigen Tagen, die Zusammenarbeit fortzusetzen.