Wiesbaden: Niedrigste Zahl von Verkehrstoten seit mehr als 60 Jahren

Bei Verkehrsunfällen auf deutschen Straßen kommen immer weniger Menschen ums Leben. 2017 gab es in Deutschland 3177 Tote im Straßenverkehr, wie das Statistische Bundesamt gestern unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Die Zahl sank um 29 und damit auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik im Jahr 1953. 2017 wurden 388.200 Menschen auf deutschen Straßen verletzt und damit 2,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Bei der Zahl der Toten war bereits 2016 ein Rekordtief erreicht worden, während die Zahl der Verletzten damals leicht zunahm. In Nordrhein-Westfalen stieg 2017 die Zahl der Unfälle leicht auf knapp 653.500. Die Zahl der Verkehrstoten ging dagegen um 40 auf 484 zurück. Allein 1960 waren in NRW noch 4709 Menschen im Verkehr ums Leben gekommen.