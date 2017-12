später lesen Pjöngjang Nordkorea weist Sanktionen der UN zurück 2017-12-26T19:41+0100 2017-12-27T09:31+0100

Nordkorea hat die verschärften Sanktionen des UN-Sicherheitsrats als "kriegerische Handlung" bezeichnet. Die neuen Strafmaßnahmen kämen einer "kompletten wirtschaftlichen Blockade der Volksrepublik" gleich, hieß es am Sonntag in einer Erklärung des Außenministeriums in Pjöngjang. Nordkorea werde von seinem Atomprogramm nicht abrücken, sondern seine "nukleare Abschreckung zur Selbstverteidigung" weiter verstärken.