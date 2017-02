später lesen Düsseldorf NRW-Grüne gegen Erdogan-Auftritt in Deutschland 2017-02-26T18:37+0100 2017-02-27T09:24+0100

Die nordrhein-westfälischen Grünen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) aufgefordert, sich gegen einen möglichen Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland zu stellen. "Es erschreckt uns und macht uns wütend, dass der Wahlkampf, in dem es um die Abschaffung grundlegender Rechte geht, auch in Deutschland und NRW ausgetragen wird", hieß es in einem Brief, der nach Angaben der Partei gestern an die beiden Bundespolitiker verschickt wurde. Die Türkische Gemeinde in Deutschland geht davon aus, dass der türkische Staatschef zwischen dem 27. März und dem 9. April nach Deutschland kommt, um für das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei zu werben.