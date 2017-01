später lesen Köln NRW Schlusslicht bei Betreuung durch Professoren Teilen

In NRW kommen auf einen Professor so viele Studenten wie in keinem anderen Bundesland. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes für die Zeitschrift "Forschung & Lehre" betreute ein Professor 2015 rund 89,6 Studierende an Universitäten und Hochschulen (ohne Fachhochschulen) - das schlechteste Verhältnis im Bundesvergleich. Die Betreuungsverhältnisse wurden erstmals auch in den Ländern erhoben. "Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass das Betreuungsverhältnis in NRW auch in den Jahren zuvor immer schlechter geworden ist", sagte ein Sprecher der Zeitschrift.