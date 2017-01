später lesen Washington Obama begnadigt Whistleblowerin Chelsea Manning Teilen

2017-01-17T23:11+0100

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat die 35-jährige Haftstrafe für die Whistleblowerin Chelsea Manning verkürzt. Die ehemalige Wikileaks-Informantin solle das Gefängnis am 17. Mai verlassen dürfen, teilte das Weiße Haus gestern mit. Der Soldat Bradley Manning, der mit dem Vornamen Chelsea mittlerweile als Frau lebt, hatte im Irak gedient und der Enthüllungsplattform Wikileaks Hunderttausende geheime Militärdokumente zugespielt. Die Haftstrafe wegen Spionage und Verrats trat die 29-Jährige im Mai 2010 an. Im US-Militärgefängnis in Fort Leavenworth sitzen außer ihr nur Männer. Manning hat in der Haft zwei Mal versucht, sich das Leben zu nehmen.