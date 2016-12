Papst beklagt "böswillige Widerstände" in der Kurie

Papst Franziskus hat Widerstand gegen die Reform der vatikanischen Kurie kritisiert. Neben nötiger offener Kritik an Veränderungen gebe es auch "böswillige Widerstände", sagte er gestern beim traditionellen Weihnachtsempfang für die Kurie: "Dieser Widerstand verbirgt sich hinter rechtfertigenden und häufig anklagenden Worten, die sich in Traditionen, Äußerlichkeiten, Formalismus und das Vertraute flüchten."

Reaktionen auf die Reformen seien nötig und müssten beachtet werden, betonte der Papst bei der Begegnung mit den Kurienchefs in der Sala Clementina des Apostolischen Palasts. Deren Urheber müssten gehört und dazu ermutigt werden, sich zu äußern. Ein Teil von ihnen gehe auf guten Willen und den Wunsch zum Dialog zurück, andere auf "verängstigte oder versteinerte Herzen". Ihr Vorgehen gehe auf die Tendenz zurück, sich zur Veränderung zu bekennen, dabei jedoch zu wünschen, dass alles beim Alten bleibe.

Dass es Widerstand gegen Franziskus' Reformwillen gibt, ist kein Geheimnis. Im September hatten ihn vier Kardinäle - darunter zwei Deutsche - in einem Brief um die Klärung mehrerer Passagen seines Schreibens über Familie und Liebe, "Amoris Laetitia", gebeten. Weil Franziskus ihnen nicht antwortete, machten sie ihre Kritik im November publik. Im Vatikan hatte der offene Brief für Unmut gesorgt.

Quelle: RP