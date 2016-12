später lesen Vatikanstadt/Bethlehem Papst prangert weltweite Gewalt und Kriegsgräuel an Teilen

Twittern







Im Zeichen von Flüchtlingskrise und Terroranschlägen haben Christen in aller Welt Weihnachten gefeiert. Dabei prangerten Papst Franziskus und Vertreter der Kirchen in Nahost insbesondere den Krieg und die Gewalt in Syrien an.