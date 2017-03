Die VVD ist in den Prognosen die deutlich stärkste Kraft bei der Wahl in den Niederlanden. Laut Prognose würde die Partei des Premiers Rutte 31 Sitzen im Parlament erhalten. Dahinter liegen CDA, PVV und D66 mit je 19 Sitzen.

Mit klarem Abstand zu den übrigen Parteien liegt die rechtsliberale VVD des niederländischen Premierministers Mark Rutte bei der Wahl vorn. Das ergaben erste Prognosen nach der Wahl. Während Ruttes Partei derzeit auf 31 Sitze im Parlament kommen würde, liegt die PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders bei nur 19 Sitzen – ebenso wie die christdemokratische CDA und die linksliberale D66.

Die Nachwahlbefragung findet in den Niederlanden an nur 43 Wahllokalen statt. Das ist nur ein kleiner Anteil aller Lokale. Bei den letzten Wahlen im Jahr 2012 hatte die rechtspopulistische PVV zwei Sitze mehr bekommen als die Prognose vorausgesagt hatte.

Die Wahlbeteiligung in den Niederlanden ist mit 81 Prozent deutlich höher als vor viereinhalb Jahren (74 Prozent), als die VVD ebenfalls die Parlamentswahlen gewonnen hat. In den Umfragen vor der Eskalation des Konflikts mit der Türkei am vergangene Wochenende war es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen VVD und PVV. Rutte hatte in den vergangenen Tagen an seine Landsleute appelliert, dem "falschen Populismus" in Europa eine Absage zu erteilen.

Im Lager der VVD sorgte die Nachwahlbefragung für Jubel, auch wenn sie gegenüber 2012 zehn Sitze verloren hat. Es gibt eine deutliche Zersplitterung im niederländischen Parlament – mit sechs Parteien die nach der Prognose zwischen 14 und 31 Sitzen inne haben. Die bisher größten Parteien VVD und PvdA haben beide verloren. Während die Rechtsliberalen dennoch führende Kraft bleiben, haben die Sozialdemokraten ein historisch niedriges Ergebnis eingefahren: Die PvdA hat 29 Sitze verloren und liegt nun nur noch bei neun Sitzen.

Erst nach Mitternacht wird sicher sein, wer als Gewinner aus der Wahl hervorgehen wird. Alle Stimmzettel werden dieses Mal aus Angst vor Hacker-Angriffen mit der Hand ausgezählt. Vor allem beim große Städte als Rotterdam und Amsterdam wird das lange dauern.

(ako/rent)