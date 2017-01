später lesen Persönlich Pawel Machcewicz . . . hat Ärger mit Polens Regierung Teilen

2017-01-30

Über 3000 Exponate auf 5000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, darunter viele Erinnerungsstücke von Zeitzeugen: Das ist das neue Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig, wie es Direktor Pawel Machcewicz in den vergangenen acht Jahren konzipiert und aufgebaut hat. Eigentlich sollte es in wenigen Tagen eröffnet werden. Jetzt steht stattdessen Machcewicz' Entlassung an und voraussichtlich ein völlig neues Museumskonzept - aus geschichtspolitischen Gründen.