Berlin: Politiker machen Druck auf Ditib in Spitzel-Affäre

Die Debatte um den deutsch-türkischen Moscheedachverband Ditib weitet sich aus. Nachdem Ditib-Generalsekretär Bekir Alboga in einem Gespräch mit unserer Redaktion bedauert hatte, dass Imame des Verbands Informationen an die türkische Regierung weitergeleitet hätten, forderten Politiker Konsequenzen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), forderte die Ditib auf, sich von der türkischen Regierung unabhängig zu machen: "Ob und in welchem Umfang der Islamverband für die Handlungen dieser Imame verantwortlich ist, wird vom Generalbundesanwalt geprüft.