Karlsruhe: Polizei durchsucht Wohnungen von Ditib-Imamen

In der Spitzelaffäre um Ditib-Imame haben Ermittler bei Razzien in Wohnungen vier islamischer Geistlicher Beweismittel sichergestellt. Das Material, darunter Kommunikationsmittel, Datenträger und schriftliche Unterlagen, werde nun ausgewertet, teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mit. Es werde geprüft, inwieweit sich der Tatverdacht gegen die Geistlichen erhärten lasse. Festnahmen habe es keine gegeben. Gestern hatten Ermittler Wohnungen in NRW und Rheinland-Pfalz durchgesucht. Die vier Geistlichen stehen im Verdacht, im Auftrag des türkischen Präsidiums für Religionsangelegenheiten Informationen über Anhänger des Predigers Fetullah Gülen gesammelt und an das türkische Generalkonsulat in Köln weitergegeben zu haben.