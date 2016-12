Berlin: Polizei will bundesweit mehr Präsenz zeigen

Gregor Mayntz (may-) ist Redakteur in der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post.

Bei der Polizei hießen sie schnell "Nizza-Blocker", jene großen Zementsteine, die nach dem verheerenden Anschlag von Nizza künftig Menschenmengen vor heranrasenden Lastwagen schützen sollten. Ein islamistisch motivierter Attentäter hatte im Juli am französischen Nationalfeiertag auf der Promenade von Nizza mit einem Lkw 86 Menschen in den Tod gerissen. Das sollte sich Anfang Oktober am deutschen Nationalfeiertag in Dresden nicht wiederholen. Und so brachten die Sicherheitsbehörden 1400 "Nizza-Blocker" in Stellung - wo immer feiernde Menschen in der Innenstadt von einem solchen Risiko hätten bedroht sein können.

In Zukunft wird man sie in vielen deutschen Städten finden. Darauf haben sich gestern die Innenminister von Bund und Ländern in einer Schaltkonferenz verständigt. Bewerten und ausführen müssen das jedoch die einzelnen Städte für jeden einzelnen der derzeit laufenden rund 2500 Weihnachtsmärkte.

Auch Berlin selbst will nun für die verbleibende Zeit der Weihnachtsmärkte solche Blockaden heranschaffen. Wenn die Märkte in der Hauptstadt heute wieder öffnen, soll es zudem keinen mehr ohne Polizeischutz geben. Doppelstreifen, Schutzwesten, Maschinenpistolen - an dieses Bild werden sich die Bürger auch an vielen anderen Stellen zu gewöhnen haben. Das geschieht in und vor Bahnhöfen, Flughäfen und sonstigen Anlaufpunkten. Besonders natürlich, wenn in der Silvesternacht eine Million Berliner und Besucher am Brandenburger Tor feiern. Möglicherweise wird das zur Beruhigung beitragen.

Hinzu kommen bei allen denkbaren Großereignissen besondere Einlasskontrollen. Für die aktuellen Bundesligaspiele bittet die Polizei bereits alle Stadionbesucher, auf größere Taschen und andere Gegenstände zu verzichten - und sie bereitet die Fußballfans gleichwohl darauf vor, dass es dadurch zu längeren Wartezeiten an den Stadiontoren kommen wird.

Es ist ein Szenario, das die Deutschen spätestens seit November 2010 kennen, als Innenminister Thomas de Maizière eine "Terrorwarnung" herausgab. Damals gab es Hinweise auf einen geplanten Anschlag unter anderem in der Umgebung des Reichstagsgebäudes. Anders als in anderen Ländern, in denen solche Sicherheitsmaßnahmen automatisch umgesetzt werden, wenn eine höhere Sicherheitsstufe in Kraft tritt, gibt es einen verbindlichen Eskalationsplan in Deutschland nicht. Hier wird von den Behörden individuell entschieden, wie sie auf die aktuelle Lage reagieren.

Tatsächlich betonten die Verantwortlichen, dass sich durch den Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt der Gefährdungsgrad Deutschlands nicht verändert habe. Dieser sei abstrakt ohnehin bereits sehr hoch gewesen, nun habe sich das erstmals in diesem Anschlag konkretisiert.

