Die gut 18.000 Opel-Beschäftigten in Deutschland müssen weiter zittern. Der französische Autobauer PSA Peugeot-Citroën hat sich gegenüber Politik und Gewerkschaften noch nicht festgelegt, was mit den deutschen Standorten und Arbeitsplätzen passiert.

Laut "Bild am Sonntag" hat Peugeot der Bundesregierung immerhin signalisiert, Opel bei einer Übernahme eigenständig weiterzuführen und alle deutschen Standorte zu erhalten. Demnach könnten bis Ende 2018 in Deutschland betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden, bis mindestens 2020 würden Investitionszusagen für die Werke in Rüsselsheim, Kaiserslautern, Eisenach sowie das Ersatzteilzentrum in Bochum gelten.

(dpa)