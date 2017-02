später lesen Québec Québec-Attentäter soll radikaler Rassist sein Teilen

Der mutmaßliche Attentäter von Québec, der am Sonntagabend in einer Moschee sechs Menschen erschossen und 19 verletzt haben soll, muss sich wegen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Der 27 Jahre alte Alexandre Bissonnette erschien in der ostkanadischen Provinzhauptstadt vor Gericht, seine nächste Anhörung ist für den 21. Februar geplant. Ihm droht auch eine Anklage wegen terroristischer Handlungen.