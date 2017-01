Persönlich: Queen Elizabeth . . . ist stark verschnupft

Die Briten machen sich derzeit ernste Sorgen um ihre Monarchin. Binnen weniger Tage hat Elizabeth II. krankheitsbedingt zwei traditionsreiche öffentliche Auftritte versäumt. Nach dem Weihnachtsgottesdienst musste die tiefreligiöse 90-Jährige gestern auch auf den Neujahrs-Kirchgang in der Nähe ihres Schlosses Sandringham verzichten. Zur rascheren Genesung von einer "schweren Erkältung" halte sie sich nur in geschlossenen Räumen auf, teilte eine Palastsprecherin mit.

Gemessen an ihrem Pflichtbewusstsein dürfte diese Entscheidung der Königin nicht leichtgefallen sein, zumal sie sich generell sehr guter Gesundheit erfreut. Beschwerden, wie sie viele Gleichaltrige plagen, sind ihr weitgehend erspart geblieben. Neben robusten Genen - ihre Mutter, Queen Mum, wurde 101 Jahre alt - dürften dabei eine disziplinierte Lebensführung, gute Ärzte und viele Bedienstete wichtige Rollen spielen.

Wenn sie sich dennoch ins Krankenhaus begab, dann bis auf wenige Ausnahmen eher vorbeugend. Wie vor einigen Jahren, als durch eine Knie-OP ihre gelegentliche Unsicherheit beim Gehen behoben wurde. Kam sie trotzdem mal ins Wanken, stand Prinzgemahl Philip mit seinen 95 Jahren schlank und kerzengerade als Stütze zur Verfügung. Vor Weihnachten litt aber auch der Herzog von Edinburgh an einer schweren Erkältung, weshalb das Königspaar den Weg in den Winterurlaub verspätet antrat. Inzwischen ist Prinz Philip aber wieder munter: Wie am 25. Dezember führte er auch am Neujahrstag die Mitglieder seiner Familie beim Kirchenbesuch an.

Und auch um ihre Queen müssen sich die Briten wohl nicht so viele Sorgen machen. Wie der Palast inzwischen mitteilte, handele es sich "weder um Grippe noch um eine Lungenentzündung". Sie müsse weder das Bett hüten noch ins Krankenhaus, heißt es. Nur auf die üblichen Spaziergänge muss Elizabeth II. bis auf Weiteres verzichten.

Sebastian Borger

Quelle: RP