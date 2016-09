Festnahmen bei Razzien in Flüchtlingsheimen

Bei einer Razzia gegen Terrorverdächtige in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind drei Personen festgenommen worden. Polizisten von Bundeskriminalamt und der Spezialeinheit GSG9 durchsuchten am frühen Dienstagmorgen sechs Flüchtlingseinrichtungen.

Nach Hinweisen auf mögliche terroristische Personen in Flüchtlingsunterkünften haben Einheiten von Bundeskriminalamt (BKA) und Bundespolizei sechs Flüchtlingsheime durchsucht und drei Personen festgenommen. 200 Polizisten von BKA, der Spezialeinheit GSG9 und verschiedenen Landespolizeien waren im Einsatz. Die Razzien fanden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Auftrag der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe statt. Die "Welt" hatte zuvor über die Razzia berichtet.

Festgenommene stammen aus Syrien

Bei den Festgenommenen handelt es sich um den 17-jährigen Mahir Al-H., den 18-jährigen Mohamed A. und den 26-jährigen Ibrahim M., teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstagmorgen mit. Alle drei kommen aus Syrien und wurden in Schleswig-Holstein festgenommen. Wie aus dem Schreiben der Bundesanwaltschaft hervorgeht, wurde gegen die drei jungen Männer bereits am 7. September vom Bundesgerichtshof ein Haftbefehl erlassen.

Die Männer seien "dringen verdächtig, im Auftrag der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) im November 2015 nach Deutschland gekommen zu sein, um entweder einen bereits erhaltenen Auftrag auszuführen oder sich für weitere Instruktionen bereitzuhalten", heißt es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Daher wird den drei Festgenommenen die Beteiligung an einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Nach Informationen der "Welt" soll das BKA schon mehrere Monate gegen die Männer ermittelt haben. Die Hinweise auf die Verdächtigen sollen vom Bundesamt für Verfassungsschutz gekommen sein. Daraufhin soll die Ermittlungsgruppe "EG Galaxy" gegründet worden sein, die unter anderem die Telefone der Verdächtigen abhörte, berichtete die "Welt".

Männer sollten Aufträge für den IS in Europa ausführen

Der Beschuldigte Mahir Al-H. soll sich spätestens Ende September 2015 in Rakka dem IS angeschlossen und eine kurze Ausbildung erhalten haben, die auch die Einweisung in den Umgang mit Waffen und Sprengstoff umfasst haben soll, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Im Oktober 2015 soll sich der Beschuldigte Mahir Al-H. gemeinsam mit Mohamed A. und Ibrahim M. gegenüber einem für Operationen und Anschläge außerhalb des IS-Gebiets zuständigen Funktionärs verpflichtet haben, zusammen nach Europa zu reisen. Sie sollten entweder einen bereits erhaltenen Auftrag ausführen oder auf weitere Anweisungen durch den IS warten.

Für die Ausführung der Pläne sollen die Verdächtigen vom IS Pässe, höhere vierstellige Geldbeträge in amerikanischer Währung sowie Mobiltelefone mit vorinstalliertem Kommunikationsprogramm erhalten haben. Über die Türkei und Griechenland seien die Beschuldigten Mitte November 2015 nach Deutschland gekommen.

400 Hinweise auf Personen mit Kontakt zu Terroristen

"Seit den Attentaten in Paris und Brüssel wissen wir, dass der IS auch den Flüchtlingsstrom nutzt, um terroristische Personen nach Europa zu bringen", sagte eine Sprecherin des BKA unserer Redaktion. 400 Hinweise auf solche Personen, die Kontakte zur terroristischen Szene haben könnten, lägen den deutschen Behörden derzeit vor. Die meisten würden sich als falsch erweisen, in etwa 60 Fällen seien jedoch inzwischen Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

In Rahmen dieser Ermittlungen habe die Bundesanwaltschaft die Durchsuchung von sechs Objekten in den beiden Bundesländern angeordnet. Es sei umfangreiches Beweismaterial in den Wohnungen der Festgenommenen sichergestellt worden – unter anderem Datenträger und Dokumente.

Konkrete Aufträge oder Anweisungen konnten bislang durch die Ermittlungen nicht festgestellt werden, heißt es bei der Bundesanwaltschaft. Die Festgenommenen werden dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt.

Vor einem Monat waren auch in Duisburg, Düsseldorf, Dortmund, Tönisvorst und in Niedersachsen zeitgleich Wohnungen und Geschäftsräume von mutmaßlichen Unterstützern des Terrornetzwerks IS durchsucht worden. Als Folge der Razzia waren ebenfalls drei Personen vorübergehend festgenommen worden.

(rent)