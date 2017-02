Gregor Mayntz (may-) ist Redakteur in der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post.

Spätestens seit dem Weihnachtsmarktattentat vom 19. Dezember scheinen die Behörden auf Nummer sicher zu gehen. Seitdem gibt es mindestens eine Großrazzia über mehrere Bundesländer pro Monat. Und allein in der vergangenen Woche ließ der Generalbundesanwalt nahezu täglich Terrorverdächtige festnehmen. Am Dienstag ging es in Mecklenburg-Vorpommern um einen 31-jährigen Syrer. Der Verdacht: Mitgliedschaft im Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS) und Verbrechen in Syrien. Am Mittwoch fasste die Polizei einen 19-jährigen Russen im Großraum Köln, der ebenfalls eine IS-Ausbildung durchlaufen haben soll. Am Donnerstag folgte die Festnahme eines 20-jährigen Afghanen in Oberbayern. Er soll dem Terrornetzwerk der Taliban angehören.

Auch gegen den nun im Mittelpunkt des SEK-Einsatzes in Chemnitz stehenden Mann wird weiter ermittelt. Die Behörden verdächtigen ihn, Gelder an den IS übermittelt zu haben. Wegen der Vielzahl von Antiterror-Verfahren klagt die Karlsruher Behörde inzwischen über Personalmangel. Selbst die Aufstockung um 27 Stellen reiche nicht, so dass Verfahren abgegeben werden müssten.

