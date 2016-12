Stichwort: RefuShe

Als erstes Bundesland bietet Nordrhein-Westfalen neuerdings eine Hilfe-App für geflüchtete und von Gewalt bedrohte Frauen an. Das digitale Hilfsmittel geht auf die Bestrebungen von Emanzipationsministerin Barbara Steffens (Grüne) zurück. Man wolle den Frauen unter den 300.000 in NRW lebenden Flüchtlingen mit dieser App deutsche Grundwerte näher bringen, ihnen aber auch Hilfe bieten: Über interaktive Karten können Frauen, die sich körperlicher Gewalt durch Männer ausgesetzt sehen, die nächstgelegene Polizeistation oder Beratungsstelle finden. Der App-Name "RefuShe", eine Konstruktion aus den beiden englischen Begriffen "Refugee" (Flüchtling) und "she" (sie) lässt einen beim ersten Hören jedoch eher an Wintersportkurse für Flüchtlinge denken, als an Hilfe für Frauen. p-m

Quelle: RP