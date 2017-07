später lesen Stichwort Resonanzboden 2017-07-04T19:22+0200 2017-07-05T10:05+0200

Das, was in anderen Ländern geschieht, kann schnell Auswirkungen auf uns Deutsche haben. Keine ganz neue Erkenntnis, aber Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat trotzdem daran erinnert: Deutschland sei mehr denn je Resonanzboden türkischer Ereignisse, sagte er bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts. Manchmal bringt eben auch die Politik etwas zum Schwingen, und man darf vermuten, dass im vorliegenden Fall eher Misstöne erzeugt werden. Normalerweise ist ein Resonanzboden eine fingerdicke Fichtenholzplatte, ohne die ein Pianoforte nur piano wäre. Der Resonanzboden des Innenministers misst sich dagegen eher in Polizeieinsätzen, die nötig werden, weil aus der Türkei importierter Streit bei uns ausgetragen wird. Und zwar leider nicht nur akustisch. bee