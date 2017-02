später lesen Persönlich Robert Mugabe . . . soll auch als Leiche kandidieren 2017-02-20T19:27+0100 2017-02-21T09:54+0100

Ein Kilogramm für jedes Lebensjahr. Drunter macht es Simbabwes Präsident Robert Mugabe nicht. 93 Kilogramm wiegt also die Torte, die er heute zu seinem Geburtstag überreicht bekommt. Über eine Million US-Dollar sollen seine berüchtigten Partys in der Vergangenheit schon gekostet haben. 200.000 Gäste werden nun erwartet, 150 Kühe geschlachtet. Geschäftsleute und Beamte waren aufgerufen zu spenden. Und das Volk kann sich auf viele weitere Jahre einstellen: Denn pünktlich zum Feiertag kündigte Mugabe in der staatlichen Zeitung "Sunday Mail" an, er werde mindestens 100 Jahre. So einfach ist das.