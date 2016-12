später lesen Bukarest Rumänien wendet eine Staatskrise ab Teilen

Knapp drei Wochen nach der Parlamentswahl in Rumänien ist der Weg zur Regierungsbildung frei: Staatspräsident Klaus Iohannis hat den Sozialdemokraten Sorin Grindeanu (43) als neuen Ministerpräsidenten designiert, wie das Präsidialamt gestern in Bukarest mitteilte. Der ehemalige Telekom-Minister will eine Koalition aus der Sozialdemokratischen Partei (PSD) und der kleinen liberalen Partei Alde bilden. Mit der Ernennung folgte Iohannis einem Vorschlag von PSD und Alde und wendete eine Staatskrise ab, da der Präsident in Rumänien den Vorschlag einer mehrheitsfähigen Parteienkoalition nur einmal ablehnen kann. Den ersten Vorschlag der Sozialdemokraten hatte Iohannis ohne Angabe von Gründen abgelehnt - die PSD hatte daraufhin mit einem Amtsenthebungsverfahren gedroht.