Bukarest: Rumäniens Regierung zieht Korruptionsdekret zurück

Der Sinneswandel kam überraschend. Noch am Samstag zeigte sich Liviu Dragnea, Chef der postkommunistischen Sozialdemokraten (PSD), unbeeindruckt von den größten Massenprotesten seit dem Sturz des kommunistischen Diktators Nicolae Ceausescu vor 27 Jahren: "Das Dekret wird in Kraft treten, daran gibt es keine Zweifel", sagte er. Dem Präsidenten Klaus Iohannis, der sich an die Spitze der Bürgerbewegung gestellt hatte, warf er vor, "eine Kampagne aus Lügen und Falschinformationen" gegen die Regierung zu führen. Am Samstagabend schickte Dragnea dann aber Premierminister Sorin Grindeanu mit der Botschaft vor, das am vergangenen Mittwoch erlassene Dekret werde doch zurückgenommen. "Wir haben die Stimme der Straße gehört", säuselte Grindeanu. Von Rudolf Gruber