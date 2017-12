später lesen Moskau Russischer Oppositioneller ruft zu Wahlboykott auf 2017-12-26T19:41+0100 2017-12-27T07:08+0100

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat nach seinem Ausschluss von der Präsidentenwahl 2018 zu einem Boykott aufgerufen. Der Blogger und Anti-Korruptions-Aktivist hatte sich am Sonntag bei Versammlungen in 20 Städten als Kandidat aufstellen lassen. Die zentrale Wahlkommission in Moskau beschloss aber gestern, ihn abzulehnen, und begründete das mit seiner Vorstrafe.