Stichwort: Salami-Taktik

Wenn jemand als Würstchen bezeichnet wird, ist das in den seltensten Fällen liebevoll gemeint und in der Regel vor allem eines: abwertend. Im Bereich der fleischverarbeitenden Metaphern geht es aber noch präziser. Nämlich dann, wenn jemandem eine Salami-Taktik vorgeworfen wird. Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz tat am Rande einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages jüngst genau das und meinte damit die große Koalition im Fall Anis Amri. Die habe nämlich, genau wie man eine Salami schneidet, immer nur scheibchenweise Informationen herausgerückt. Da hätte Konstantin von Notz wohl sogar noch die Ketchup-Taktik lieber gehabt. Da kommt zwar im schlechtesten Fall erst einmal auch nichts bei raus. Wenn es läuft, dann kommt aber alles auf einmal. lukra

Quelle: RP