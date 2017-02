später lesen Berlin Schmidt kritisiert Hendricks wegen "Bauernregeln" Teilen

Wegen der umstrittenen "Neuen Bauernregeln" des Bundesumweltministeriums verlangt Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) eine Entschuldigung von seiner Kabinettskollegin Barbara Hendricks (SPD). In einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fordert Schmidt seine Kabinettskollegin auf, "die Kampagne sofort zu beenden und sich für den entstandenen Schaden bei den Bäuerinnen und Bauern öffentlich zu entschuldigen". Der gesamte Berufsstand werde undifferenziert an den Pranger gestellt, heißt es in dem am Freitag verfassten Schreiben.