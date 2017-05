später lesen Berlin Schulz: Arbeitgeber sollen mehr für Versicherte zahlen 2017-04-30T19:47+0200 2017-05-01T10:45+0200

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will bei einem Wahlsieg die Wirtschaft bei der gesetzlichen Krankenkasse stärker zur Kasse bitten. Das soll die Versicherten um fünf Milliarden Euro entlasten. "Ich will, dass die Arbeitgeber sich an den Kosten der Zusatzbeiträge bei den Krankenkassen zur Hälfte beteiligen", sagte der SPD-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Laut SPD würde dieser Schritt die Beitragslast der 55 Millionen gesetzlich Versicherten um insgesamt fünf Milliarden Euro mildern: "Für einen Durchschnittsverdiener macht das rund 200 Euro pro Jahr aus", sagte Schulz. Sein Vorschlag ist Teil des SPD-Wahlprogramms, das Ende Juni in Dortmund beschlossen werden soll.