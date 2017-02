später lesen Berlin Schulz' Kandidatur beschert der SPD mehr Zustimmung Teilen

2017-01-31T19:26+0100 2017-02-01T07:44+0100

Nach der Nominierung von Martin Schulz als SPD-Chef und Kanzlerkandidat erhält die Partei in Umfragen mehr Zustimmung. So erreichten die Sozialdemokraten im aktuellen Insa-Meinungstrend mit 26 Prozent das beste Ergebnis seit zweieinhalb Jahren, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Auch in anderen Umfragen legte die SPD deutlich zu, nachdem der noch amtierende Parteichef Sigmar Gabriel auf die Kandidatur verzichtet hatte. Die Union bleibt jedoch mit Werten von deutlich über 30 Prozent insgesamt in Führung. Schulz hat den Parteivorsitz de facto bereits übernommen, wird jedoch erst am 19. März im Amt bestätigt. An einem Treffen mit CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer am Montag in München wird daher Gabriel teilnehmen.