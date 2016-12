Berlin: Schulz rechnet angeblich nicht mit Kanzlerkandidatur

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz rechnet nach einem Bericht des "Spiegel" nicht mehr damit, SPD-Kanzlerkandidat zu werden. Das habe er vor Weihnachten gegenüber Parteifreunden zu erkennen gegeben. In der SPD wurde der Bericht gestern allerdings als "völlig spekulativ" bezeichnet. Schulz selbst wollte dazu gestern keinen Kommentar abgeben. Ein Sprecher von Schulz sagte, die SPD habe einen Fahrplan vereinbart: "Martin Schulz wird sich daher nicht zu der Berichterstattung äußern." Die SPD will im Januar entscheiden, wer Kanzlerkandidat wird. Im Gespräch dafür ist neben Parteichef Sigmar Gabriel und Schulz auch Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz.

In der SPD nehmen viele an, dass Gabriel die Kandidatur selbst übernimmt. Der SPD-Chef habe den ersten Zugriff. Ein Beschluss des Parteivorstands auf Basis von Gabriels Entscheidung ist für die Klausurtagung am 29. und 30. Januar geplant. Für den 10. Januar ist ein Treffen der engeren Parteiführung angesetzt. In der SPD-Zentrale wurde dementiert, dass es dabei schon um die Kanzlerkandidatur gehen wird. Diese Einschätzung wird nicht überall in der SPD geteilt.

(mar)