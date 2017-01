später lesen Québec Sechs Tote bei Attentat auf Moschee in Kanada Teilen

Twittern





2017-01-30T19:21+0100 2017-01-31T07:21+0100

Bei einem Attentat auf eine Moschee in der ostkanadischen Stadt Québec sind sechs Menschen getötet und acht verletzt worden. Mindestens zwei Personen hatten in dem Gebetshaus am Sonntagabend das Feuer eröffnet. Die Polizei nahm zwei Männer fest; einer gilt als Verdächtiger, der andere als Zeuge. Das Motiv der Täter ist noch unklar. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau sprach von einem Terroranschlag. Muslimische Kanadier seien ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte die Tat verachtenswert. Auch der Papst zeigte sich bestürzt. Es ist nicht der nicht der erste Vorfall in der Moschee. Im Juni 2016 hatten Unbekannte dort zum Fastenmonat Ramadan einen Schweinekopf mit der Nachricht "Guten Appetit" abgelegt.