München: Seehofer für rasches Ende der Russland-Sanktionen

CSU-Chef Horst Seehofer hat sich für ein Ende der Sanktionen gegen Russland noch in diesem Jahr ausgesprochen. Russland sollte darüber hinaus in den Kreis der G 8 zurückkehren, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild am Sonntag". "Wir müssen raus aus dem Block-Denken des 20. Jahrhunderts. Es geht um gemeinsame Antworten auf Terror, Migration, Klimawandel. Wer glaubt, wir könnten uns gleichzeitig mit den USA, Russland und Großbritannien anlegen, macht einen riesigen Fehler."