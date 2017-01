später lesen Persönlich Sheryl Sandberg . . . verbietet ihren Kindern Facebook Teilen

Was musste sie sich in den vergangenen Wochen nicht alles an Kritik anhören: Facebook unternehme nicht genug gegen "Fake News", erzeuge Filterblasen, die Nutzer nur mit ihren eigenen Überzeugungen konfrontieren. Nun räumte Geschäftsführerin Sheryl Sandberg ein, dass sie ihr Unternehmen in der Verantwortung sehe. Man werde den Kampf gegen "Fake News" aufnehmen, versprach die 47-Jährige, die aber gleichzeitig betonte, dass Facebook die rechtlichen Bestimmungen in Deutschland einhalte. Und mit rechtlichen Bestimmungen nimmt es die Mutter zweier Töchter auch privat ernst: Ihre beiden Kinder sind neun und elf Jahre alt und würden nur zu gerne wie viele andere ihrer Altersgenossen soziale Netzwerke nutzen. Dabei versteht die Social-Media-Chefin aber offensichtlich keinen Spaß. "Sie wären wirklich gerne auf Instagram und Facebook, und es nervt sie ganz besonders, dass ihre Mutter dort arbeitet und sie es nicht nutzen können", sagte Sandberg der "Bild". Facebook bietet seinen Dienst erst für Kinder ab 13 Jahren an. "Ich kann nicht gegen unsere eigenen Grundsätze verstoßen", sagte sie.