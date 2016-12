später lesen Persönlich Sigmar Gabriel . . . ließ Diabetes behandeln Teilen

Twittern







Erkrankungen sind reine Privatsache. Das gilt in der Regel auch für Politiker, die ja ein sehr öffentliches Leben führen. Weil aber Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) nach dem verheerenden Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt nicht am Gedenkgottesdienst am Dienstagabend teilnahm, hatte es Spekulationen um seinen Gesundheitszustand gegeben. Die Partei erklärte zunächst, er sei erkrankt. Nun wurde bekannt, dass sich Gabriel drei Tage lang in einem Krankenhaus behandeln ließ. Von Jan Drebes