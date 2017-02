Stichwort: Sogenannt

Eigentlich ist das Wort "sogenannt" ganz harmlos. Sagt es doch erst einmal nur aus, wie etwas genannt wird. So ist es aber manchmal mit harmlosen Wörtern: Werden sie in einem bestimmten Kontext genutzt, schwingt plötzlich eine ganz neue Bedeutung mit. Früher sprach man im Westen von der sogenannten DDR, wenn man deutlich machen wollte, dass man den Staat nicht anerkennt - nur noch gekrönt von der in Anführungszeichen gesetzten "DDR". Nun wollte auch Donald Trump einem Richter zeigen, dass er nichts von ihm und dessen Entscheidung, eines seiner Dekrete zu kippen, hält. Also schimpfte Trump über die Meinung des "sogenannten Richters". Das aber zeigt nur eines: Bei den Mechanismen der Demokratie muss der sogenannte Präsident noch ordentlich nachsitzen. lukra

Quelle: RP